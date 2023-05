देखिये कितने करोड़ रुपे मिलेंगे IPL final टिम को/हारने वाली टिम के ऊपर भी करोड़ो की बारिश होगी

IPL FINAL जीतने वाली टिम को मिलेंगे इतने करोड़ रुपे

ipl 2023 अब पूरा होने वाला हे आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम मे चेन्नई ओर गुजारत के बीच फाइनल मुक़ाबला हे ओर महेंस्र सिंह धोनी लगातार पाँचवी बार ट्रॉफी लेने के लीये उतरेंगे तो उस तरफ हार्दिक की सेना अपनी ट्रॉफी को देफ़ेंद करने के लिए उतरेंगी ऐसे मे देखना ये रहेग की क्या धोनी पाँचवी बार ट्रॉफी अपने नाम कर पाएँगी या फिर इस बार भी गुजारात टाइटन्स ट्रॉफी ले जाएंगे अपने घर ।

किसको कितना पेसा मिलेगा ?

IPL मे हर साल अलग अलग केटेगरी मे अवॉर्ड दिये जाते हे जिसमे इस बार टोटल 7 अवॉर्ड हे जिसमे

emerging player of the tournament super striker of the season orange cap purple cap most valuable player most 6 scorer game changer of the season

जिसमे emerging player of the tournament की बात करे तू ये अवॉर्ड जीतने वाले को 20 लाख रुपे मिलेंगे ओर super striker of the season, orange cap , purple cap , most valuable player, most 6 scorer , game changer of the season जीतने वललों को 12-12 लाख रुपे मिलेंगे

फाइनल जीतने वाली टिम को मिलेगा 20 करोड़

आईपीएल मे फाइनल जीतने वाली टिम को मिलेगा 20 करोड़ ओर फाइनल मे हर्णे वाली टिम को मिलेगा 13 करोड़ रुपे

3 ओर 4 नम्बर पर रहने वाली टिम को भी करोड़ो मिलेंगे

3 नमबर पीआर रहने वाली टिम यानि की मुंबई की टिम को मिलेगे 7 करोड़ ओर 4 नंबर पर रहने वाली टिम यानि की लखनव की टिम को मिलेगे 6.5 करोड रूपए

किसने छिन ली हे पर्पल केप की दावेदारी ?

इस बार की पर्पल केप मे 2 खिलाड़ी प्रमूख दावेदार हे जो की दोनो खिलाड़ी गुजरात की टिम के हे इस मे देखना ये रहेगा की क्या रशीद खान अपने नाम कर पाएंगे पर्पल केप यय फिर मोहमद शामी ले जाएंगे ये केप, शामी ने 28 विकेट लेकर अपनि दावेदारी मजबूत की हे वही रशीद खान भी पीछे नहीं हे शामी से रशीद खान ने 27 विकते लेकर 2 नम्बर पर हे

इस बार orange cap ओर purple cap दोनों एक ही टिम के खिलाड़ियो के पास

इस बार ऑरेंज केप की वीनर शुभमान गिल रहे हे जो की अभीतक 851 रन बनाकर लिस्ट मे पहले रहे हे तो गुजरात टाइटन्स के लिए ये फिरसे बेस्ट सीज़न रहा हे जहा ओपनेर गिल ने लगातार शतक जड़कर अहमदाबाद के ग्राऔंद को अपना फेवरीट बनाया हे लेकिन देखना ये रहेगा की फिरसे गुजरात की टिम जीत पाएगी या फिर चेन्नई अपन छठ्ठा टाइटल जीतेगी॰