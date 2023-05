क्या आपके खाते मे भी किशान सम्मान निधि की किस्त जमा नहीं हुई ? यहा करे आवेदन आ जाएंगे 4 दिन मे पैसा

PM KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA: जिन लोगो को पीएम किसान सम्मान निधि का 10 वा किस्त नहीं मिला वो देखे पूरा प्रोसेस यहा पर, चलिये देखते हे कहा आपको आवेदन करना पड़ेगा।

कब तक आ जाएगा पीएम किसान निधि का पैसा।

जिन किसानो को किस्त का पैसा नहीं मिला हे उन किसानो को करने पड़ेंगे ये उपाय।

सबसे पहले आपको लेखपाल को बताना होगा की आपको किस्त के पेसे नहीं मिले हे ओर लेखपाल को शिकायत क्करणी पड़ेगी ओर आपको लेखपाल से आपका लिस्ट मे नंबर जान लेना हे अगर लेखपाल से शिकायत के बाद भी आपके खाते मे नहीं आते हे पैसे तो आपको उसके ऊपर शिकायत करनी रहेगी।चलिये जान लेते हे आप केसे ऊपर शिकायत कर शकते हे ताकि भविष्य मे आपको ये समस्या न आए

कहा पर करना पड़ेगा आपको संपर्क

अगर आपको लेखपाल के पास शिकायत करने के बाद भी आपके खाते मे पेसे नहीं आते हे तो आपको pm kisan central लेवल पर बात करनी पड़ेगी उसके लिए आपसे कुछ छीजो की जानकारी मांगेंगे वो आपको देनी पड़ेगी उसके बाद अधिकारी आपकी शिकायत लेगा

कोन से दस्तावेज़ चाहिए सेंटर लेवल पर बात करने के लिए ?

आपके जमीन के कागज आपके लेखपाल का नाम आपका बेंक खाता संख्या आपकी बैंक की शाखा का नाम खाता कोनसी बेंक मे हे

शिकायत करने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ।

PM-KISAN Help Desk

Email: pmkisan-ict@gov.in

Phone: 011-23381092 (Direct HelpLine)

Farmer’s Welfare Section

Phone: 91-11-23382401 Email: pmkisan-hqrs@gov.in

हमने जो ऊपर संपर्क माध्यम बताया हे वहा पर आपको कॉल करना रहेगा अधिकारी आपसे जरूरी दस्तावेज़ की जानकारी मांगेंगे जो हमने आपको ऊपर बताया हे सारी जानकारी सुनने क्के बाद आपको pmkisan सेंटर लेवल से एक मेसेज आएगा उसमे आपकी शिकायत संख्या लिखी होगी वो आपको सेव कारलेनी हे। सेंटर लेवल के अधिकारी व्ही शिकायत नंबर सम्मान निधि योजना देखने वाले अधिकारी को भी साजा करेंगे ताकि आपके खाते मे पेसा आ जाए

ई-मेल के माध्यम से कैसे करेंगे शिकायत कि आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है !

इसकी शिकायत भी आप काफी सरलता से कर सकते हैं ईमेल से शिकायत करने के लिए आपको नीचे दिए गए जानकारी को फॉलो करना जरूरी है ।

Shri Bimbadhar Pradhan ,Additional Secretary & Financial Advisor Krishi Bhawan, New Delhi 110 001. Email: pmkisan-funds@gov.in

Shri Krishna Tyagi ,Chief Contrller & Accounts Secretary Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare , Krishi Bhawan New Delhi 110001

नोट :- शिकायत दर्ज होने के बाद ज्यादा संभावना होती है कि आपका पैसा आपके खाते में आ जाए , अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आप जरूर इसकी शिकायत करें ।

अगर आप शिकायत नहीं करते हो तो आपको भविष्य मे भी यही दिक्कतों का सामना करना पद सकटा हे इसलिए आप जल्दी से अगर आपके खाते मे पेसा नहीं आया हे तो ऊपर बताई गए प्रक्रिया अनुसार शिकायत कर सकते हे

FAQ/ PM KISAN SAMMAN NIDHI कुछ सवाल